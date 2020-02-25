Богатейшие люди мира лишились за день 139 млрд долларов

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Состояние 500 богатейших людей мира сократилось примерно на 139 миллиардов долларов из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает "Газета.ру".

По данным агентства Bloomberg, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос потеряли по 4,8 миллиарда долларов каждый.

Владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги потерял 4 миллиарда долларов, глава компании Facebook Марк Цукерберг лишился 3,48 миллиарда долларов. Состояние одного из основателей Google Ларри Пейджа уменьшилось на 2,7 миллиарда долларов.

Из российских миллиардеров больше всех потерял президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние сократилось на 1,21 миллиарда долларов. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон потерял 692 миллиона долларов, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун лишился 508 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что самой богатой россиянкой по версии Forbes стала основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Как объяснили аналитики, на 20 февраля 2020 года состояние предпринимательницы оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Прирост за год составил примерно 400 миллионов долларов.

Специалисты связывают рост состояния Бакальчук со значительно выросшим оборотом ее главного актива, магазина Wildberries. В 2019 году темп роста составил 88 процентов, что в численном выражении равно 223,5 миллиарда рублей. При этом компании удалось выполнить 164 миллиона заказов, а ассортимент вырос почти вдвое – с 1,8 до 3,6 миллиона наименований.

В декабре 2019 года основательницу Wildberries включили в список самых заметных людей, пополнивших список миллиардеров. Издание Forbes отметило ее заслуги в области интернет-торговли.

