Официальный курс евро на пятницу составил 69,45 рубля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Официальный курс евро на пятницу, 26 января, составил 69,458 рубля. Курс доллара уменьшился на 46 копеек – до 55,9288 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с показателем на четверг на 24,87 копейки, составив 62,0169 рубля.

Накануне курс доллара опустился до минимума к корзине шести валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) впервые с декабря 2014 года. Индекс DXY потерял 0,5 процента и составил 89,666.