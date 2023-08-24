Грузоперевозчики просят ввести госрегулирование цен на дизель – СМИ

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Ассоциация грузоперевозчиков "Грузавтотранс", в которую входит более 200 компаний, призвала власти ввести государственное регулирование цен на дизель и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр. Об этом сообщает газета "Известия".

Письмо грузоперевозчиков было отправлено председателю правительства России Михаилу Мишустину. Президент ассоциации Владимир Матягин отмечает, что всего за неделю дизель в ряде регионов Центральной и Южной России подорожал на 10% и уже стоит около 68–70 рублей за литр.

Грузоперевозчики считают, что при сложившейся стоимости услуг перевозки будут рентабельны только при цене топлива ниже 60 рублей. В противном случае, пишет ассоциация в письме "увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя".

Аналитики отмечают, что государственное регулирование цен на топливо на внутреннем рынке поможет сдерживать темпы роста инфляции, однако предупреждают, что для нефтяников в таком случае станет еще выгоднее поставлять топливо на внешние рынки. Для реализации предложенных перевозчиками мер, государству будет необходимо также ввести дополнительные ограничительные инструменты по экспорту, считают они.

Представители топливного бизнеса опасаются, что в случае введения госрегулирования на дизель, в России может возникнуть дефицит топлива, так как компании будут его придерживать, ожидая отмены регулирования цен. Кроме того, государству будет необходимо найти источник возмещения затрат для заправок, которые будут реализовывать топливо себе в убыток.

Ранее СМИ писали, что российские регионы столкнулись с дефицитом топлива. Выяснилось, что на заправках пропадает бензин. Вместе с этим аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля.

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