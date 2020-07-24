Акции Мособлбанка оценили в копейку

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Банк "Северный морской путь" (СМП Банк), который с 2014 года владеет 98,3% акций Мособлбанка, начал принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

Независимый оценщик, как ранее писал "Коммерсант", установил стоимость 100% пакета акций Мособлбанка в один рубль, цена выкупа одной акции – ниже 1 копейки.

В требовании о выкупе указано, что если совокупная стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному лицу, составляет менее 1 копейки, то все они выкупаются по цене 1 копейка. Максимальная же цена выкупа всех акций, исходя из общего числа акционеров, не должна превысить 400 рублей.

На 1 мая 2020 года капитал Мособлбанка был отрицательным и составлял 144 миллиарда рублей. Несмотря на это, его акции торговались на Московской бирже вплоть до прошлой недели. В последний день торгов акциями – 14 июля – цена за одну акцию составляла 70 копеек.