23 октября, 15:48Экономика
Россияне под влиянием рекламы чаще всего покупают продукты питания и косметику
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Жители России, находясь под влиянием рекламы, чаще всего покупают продукты питания и косметику. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса одного из сервисов по поиску работы.
Около 6% опрошенных россиян чаще всего покупают пищевые продукты, а 5% – косметику и парфюмерию. Также под воздействием маркетинга около 4% опрошенных приобретали бытовую, аудио- и видеотехнику. Столько же россиян часто покупали одежду и обувь, указывают аналитики.
Популярностью также пользуются электроника (3%), сладости и лекарства (по 2%), товары для детей, безалкогольные напитки и бытовая химия (по 1%).
Согласно опросу, из-за маркетинга женщины чаще покупают косметику, парфюмерию и одежду, а мужчины – продукты питания и гаджеты. Аналитики отметили снижение числа жителей России, которые связывали свои приобретения с влиянием рекламы. В настоящее время таких людей 58%.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. С таким предложением он обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.
Депутат подчеркнул, что данную инициативу эксперты обсуждают уже не первый год и считают ее наиболее действенной мерой по решению проблемы ожирения в России.
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