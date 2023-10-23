Россияне под влиянием рекламы чаще всего покупают продукты питания и косметику

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Жители России, находясь под влиянием рекламы, чаще всего покупают продукты питания и косметику. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса одного из сервисов по поиску работы.

Около 6% опрошенных россиян чаще всего покупают пищевые продукты, а 5% – косметику и парфюмерию. Также под воздействием маркетинга около 4% опрошенных приобретали бытовую, аудио- и видеотехнику. Столько же россиян часто покупали одежду и обувь, указывают аналитики.

Популярностью также пользуются электроника (3%), сладости и лекарства (по 2%), товары для детей, безалкогольные напитки и бытовая химия (по 1%).

Согласно опросу, из-за маркетинга женщины чаще покупают косметику, парфюмерию и одежду, а мужчины – продукты питания и гаджеты. Аналитики отметили снижение числа жителей России, которые связывали свои приобретения с влиянием рекламы. В настоящее время таких людей 58%.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. С таким предложением он обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Депутат подчеркнул, что данную инициативу эксперты обсуждают уже не первый год и считают ее наиболее действенной мерой по решению проблемы ожирения в России.

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