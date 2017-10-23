В России могут повысить минимальный трудовой стаж – СМИ

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В России могут повысить минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию по старости. Предполагается, что данная инициатива будет намного эффективней повышения пенсионного возраста.

Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на троих федеральных чиновников, на сегодняшний день предложение о повышении пенсионного возраста обсуждается в администрации президента и правительстве. Однако, по мнению источников издания, резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное введение инициативы не даст нужного эффекта бюджету.

Поэтому стоит сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда. Например, повысить минимальный стаж. Это будет стимулировать людей и дольше работать, чтобы впоследствии получать высокую страховую пенсию, а также выходить из серого сектора. Последний пункт особенно важен – это пополнит бюджет Пенсионного фонда и обелит экономику.

Данная инициатива возможна, если использовать пенсионную формулу и рассчитывать пенсию, исходя из заработка специалиста за определенный период времени. То есть, чем больше стаж, тем большую долю от этого заработной платы составит пенсия независимо от достижения возраста.

Однако источники издания не уточнили, на сколько может измениться трудовой стаж.

Стоит отметить, что единой точки зрения на пенсионную реформу до сих пор нет. Как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решений по данному вопросу пока никаких не принималось. Более того, в последние два месяца в правительстве по этому поводу не было ни одного совещания.