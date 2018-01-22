22 января, 13:48
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Мировые цены на нефть выросли после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане и последовавших за ним заявлений министров энергетики Саудовской Аравии и России.
Как передает РИА Новости, к 08:24 по Москве цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,29 процента, то есть до 68,81 доллара за баррель. При этом нефть марки WTI подорожала на 0,22 процента – до 63,45 доллара.
По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, ключевые участники венской сделки ОПЕК+ по итогам заседания решили продолжить сотрудничество и после 2018 года. Министр также выразил уверенность в том, что ситуация на нефтяном рынке нефти будет улучшаться.
Министр энергетики РФ Александр Новак, со своей стороны, отметил, что и по истечении действующего соглашения страны-участницы ОПЕК+ будут проводить консультации по ситуации на рынке нефти.
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2016 году. Эта мера была призвана сбалансировать объем мировых запасов "черного золота" и избежать его обесценивания. В соответствии с договоренностями, Россия сократила добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
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