Минсельхоз предложил отказаться от цели по потреблению рыбы в 25 кг на человека в год

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минсельхоз предложил отказаться от цели по потреблению рыбы на уровне 25 килограммов на человека в год, поскольку она является недостижимой. Об этом свидетельствует проект изменений в госпрограмме по развитию рыбохозяйственного комплекса, который министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство обратило внимание на необходимость актуализации программы, которая была утверждена еще в 2014 году. Она должна соответствовать новой Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, которая, в свою очередь, учитывает тенденции в экономике, сформировавшиеся под влиянием пандемии коронавируса и антироссийских санкций.

В министерстве подчеркнули, что рост уровня потребления рыбы больше не должен являться целью. Там также отметили, что на потребление в домашних хозяйствах влияет ряд факторов, которые не зависят от Росрыболовства. К ним относятся:

региональные особенности субъектов РФ;

конъюнктура рынка;

падение покупательной способности населения.

Ранее эксперты Национального рейтингового агентства заявили , что потребление рыбы в РФ снизится на 5–7% из-за экономических трудностей. По их мнению, сильнее всего спрос уменьшится на лососевые виды рыб.

Эксперты НРА рассказали, что цена становится выше из-за снижения улова. Он уменьшился с 539 до 280 тысяч тонн, кроме того, существуют проблемы с импортом. Раньше примерно 60% поставок лососевых видов рыб, а также красной икры обеспечивали Чили и Фарерские острова. В связи с введенными санкциями взаимодействия осложнились.



Импорт лосося из Чили и Фарерских островов в РФ сократился в 6 раз из-за санкций

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