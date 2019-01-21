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12:05

Поехали: первый участок высокоскоростной магистрали Москва-Казань одобрен

экономика транспорт

12:05

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Правительство одобрило строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. По информации газеты "Коммерсантъ", речь идет об участке от города Железнодорожный до Гороховца во Владимирской области.

По данным издания, на совещании у вице-премьера Максима Акимова было озвучено, что проект обеспечивает выход на плановую операционную безубыточность с третьего года эксплуатации – и для владельца инфраструктуры (концессионера), и для перевозчика (РЖД).

Стоимость проекта первого участка оценивается в 621,55 миллиарда рублей, из них 200 миллиардов должен предоставить бюджет, еще 200 миллиардов – РЖД, остальные средства – за концессионером, который пока не выбран.

Ранее РЖД представили комплексную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов для первого участка высокоскоростной магистрали. Для пассажиров будут предусмотрены сервисы финансовых услуг, билетный сервис, электронная навигация, система биометрического сканирования и цифровой посадки на поезд. Система будет продумана с учетом комфорта для пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Пересадочные узлы сформированы так, чтобы единый билет из пункта А в пункт Б давал возможность доступа к перехватывающим парковкам и другим видам транспорта. В проекте РЖД есть планы развития 15 территорий вокруг остановочных пунктов ВСМ Москва-Казань.

На сегодняшний день высокоскоростных магистралей в России нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные проекты подлежат тщательному согласованию. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что проект строительства ВСМ до Нижнего Новгорода вызвал сомнения у Владимира Путина.

Также сообщалось, что конечной станцией для высокоскоростных поездов, следующих по маршруту Москва – Казань, может стать площадь трех вокзалов либо новый железнодорожный вокзал в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Рязанском проспекте.

экономика транспорт

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