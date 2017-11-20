Кремль рассмотрит письмо Путину от предпринимателей

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Письмо российских предпринимателей, обратившихся к Владимиру Путину по поводу неисполнения моратория на повышение фискальной нагрузки, будет рассмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что пока не знает, попало ли оно к профильным экспертам. Песков подчеркнул, что президент на регулярной основе работает с правительством по этой теме, сообщает "Газета.ру".
В письме главы бизнес-объединений РСПП, "Деловой России", ТПП и "Опоры России" отметили, что согласно проекту нового бюджета, предпринимателям в 2018 году придется заплатить более 100 миллиардов рублей дополнительных сборов. Это нарушает мораторий на повышение фискальной нагрузки,который президент ввел в 2014 году до конца 2018 года.
В бизнес-сообществе опасаются, что последствием этого станет сокращение инвестиций, рост цен на средства производства и на конечную продукцию почти по всем отраслям.
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