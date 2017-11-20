Медведев подписал указ о создании трех новых территорий опережающего развития

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Три новые территории опережающего социально-экономического развития создадут в ближайшее время в России. Постановления подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ТОР "Лесной" появится в одноименном городе в Рязанской области. Она позволит диверсифицировать экономику населенного пункта, создать около 900 рабочих мест, привлечь инвестиции на 7,6 миллиарда рублей и уменьшить его экономическую зависимость от ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик". В Челябинской области создадут ТОР "Верхний Уфалей", благодаря которому появится около 860 рабочих мест. Туда привлекут инвестиции на два миллиарда рублей. Появление ТОР "Сосенский" в Калужской области даст возможность повысить инвестпривлекательность региона и создать более тысячи рабочих мест. А в Хабаровском крае ТОР "Николаевск" расширят на три земельных участка, сообщают "Аргументы недели".

В октябре Медведев подписал постановление о создании четыре новых ТОР в России. Такими территориями станут "Сарапул" в Удмуртии, "Рузаевка" Мордовии, "Петровск" в Саратовской и "Тутаев" в Ярославской областях. Это поможет расширить экономические возможности моногородов, привлечь более 20 миллиардов рублей инвестиций и организовать рабочие места примерно для шести тысяч человек. В августе премьер-министр подписал документ о создании ТОР на Южных Курилах