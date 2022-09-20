Экономист считает разумным решением поставлять российский газ в Иран

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Предоставлять природный российский газ Ирану – это рациональное решение. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова заместителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева.

По его словам, РФ пытается расширить возможности экспорта газа. Европейский рынок из-за санкций недоступен, а у "Газпрома" в запасе есть свободные мощности выше 100 миллиардов кубометров в пересчете на год. Поэтому сотрудничество с другими странами, считает Кондратьев, это разумное решение.

"Иран традиционно сталкивается с дефицитом газа в зимний период. Особенно на севере страны, где находятся крупные города и промышленные центры. Выбор России для Ирана экономически целесообразнее, чем увеличение пропускных способностей газопроводов", – отметил эксперт.

Кондратьев считает, что цены для нового партнера будут сравнительно низкими, так как Иран не сможет согласиться на суммы международных индикаторов.

"Скорее всего, будет контракт с фиксированной ценой на уровне 200–250 долларов за тысячу кубометров", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) и российская компания "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о нефтяном сотрудничестве. Глава ИННК назвал новое партнерство крупнейшей иностранной инвестицией в истории нефтяной промышленности Ирана.