Молдавия не заключит новый договор с "Газпромом" до подключения к газовой системе Румынии

Фото: ТАСС/Альберт Симановский
Молдавия не будет вести переговоры о новом договоре с "Газпромом" о поставке газа после открытия газопровода Кишинев – Унгены. Поток позволит обеспечить альтернативные поставки горючего из Румынии, передает ТАСС.
"Мы не будем вести переговоры с "Газпромом", пока не начнет работать газопровод Кишинев – Унгены", который свяжет молдавскую газотранспортную систему с румынской", – заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
По его словам, это позволит создать конкуренцию, и за Молдавию будут бороться, как за клиента, предлагая более выгодные цены.
Газопровод начнут строить в августе, а завершатся работы к лету 2019 года. Его протяженность составит около 120 километров. Газопровод сделает возможными поставки 1,5 миллиарда кубометров газа, что позволит покрыть потребности Молдавии в топливе без учета Приднестровья.
В настоящее время Молдавия и Румыния уже построили газопровод Яссы – Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро. Несмотря на то что его открыли 27 августа 2014 года, поставки газа на участке так и не начались из-за нехватки газокомпрессорных станций, которые нужны для равновесия давления молдавской газотранспортной системы с румынской.
Молдавия покупает топливо у "Газпрома" с 2008 года, который ежегодно продлевается. Нынешний договор с корпорацией действует до конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили объемы транзита газа через Украину в следующем году.
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