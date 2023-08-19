Союз российских предпринимателей спрогнозировал подорожание продуктов до 20%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стоимость продуктов из потребительской корзины в скором времени может подняться на 10–20% в РФ, заявил глава комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский. Об этом сообщает Ura.ru.

"По объективным обстоятельствам цены безусловно должны сейчас расти. Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%", – сказал эксперт.

Он напомнил, что в потребительскую корзину россиян входят: овощи, фрукты, хлеб и другие мучные изделия, мясо, рыба, масло, молоко и прочие молочные продукты, сахар, сладости, яйца и бакалея.

При этом, по словам Каневского, вмешательство со стороны властей страны в виде сдерживания цен может привести к еще более видимому подъему стоимости продуктов.

"Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться еще выше. Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется", – подчеркнул он.

Глава комитета выразил надежду на то, что рано или поздно цены на продукты все равно стабилизируются, так как объемы покупок россиян будут снижаться, как и количество посетителей магазинов, желающих купить определенный товар.

"В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например", – объяснил Каневский.

Президент "Опоры России", член экспертного совета при правительстве РФ Александр Калинин заявил, что во вмешательстве в ценообразование социально-значимых товаров есть необходимость.

"Естественно, там всегда будет контроль и при отклонении будут проводиться совещания с дистрибьюторами и производителями", – сказал он.

В перечень социально-значимых продуктов входят: все мясо, кроме бескостного, рыба неразделанная, масло, молоко, чай черный, пшеничная мука, хлеб и изделия из пшеничной муки, крупы, овощи, яблоки, напомнил Калинин.

Он подчеркнул, что некоторые производители находятся под присмотром государства.

"Есть продукты, выпуск которых достаточно монополизирован. Например, гречка. С монополиями нужно разбираться. Была история с сахаром, когда крупнейший производитель поднял цены, Федеральная антимонопольная служба ему быстро объяснила, что он обязан согласовывать любой подъем", – отметил Калилин.

Ранее сообщалось, что российские производители майонеза планируют поднять цены на продукт на 5–12% в связи с ростом стоимости основных ингредиентов.

По словам экспертов, в стране продолжают стабильно покупать майонез, поэтому рост цен на него не вызовет рисков для спроса. Минсельхозе подчеркнули, что российские власти могут задействовать инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.



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