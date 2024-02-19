Линейку вакуумного оборудования для нанесения покрытий представили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания представила несколько моделей установок вакуумного напыления, которые наносят покрытие более равномерно, что важно при выпуске изделий в микроэлектронике. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Он отметил, что в российской столице сформированы комфортные условия для деятельности производственного бизнеса, которые помогают предприятиям увеличивать объемы выпуска продукции и расширять ассортимент. По словам Овчинского, оборудования вакуумного напыления на 80% состоят из отечественных компонентов.

Изделия предназначены для нанесения проводящих, резистивных и защитно-декоративных слоев на различные поверхности. В год предприятие сможет выпускать по меньшей мере 10 таких устройств, поделился он.

В микроэлектронике изделия задействуют для нанесения тонких пленок на подложки, в авиации – для напыления покрытий на лопатки турбин. Устройства используются в тех отраслях, где необходимо предотвратить коррозию деталей, нарастить их износостойкость. Для управления можно задействовать экраны на передней панели, также есть и удаленный вариант.

В прошлом году году мощности предприятия увеличились вдвое, там появилось 25 рабочих мест. В компании представили 17 единиц вакуумного технологического оборудования. Как уточнил гендиректор предприятия Михаил Крылов, в 2024-м производитель намерен создать испытательную лабораторию, приобрести для участка механообработки оборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских мероприятий.

"Кроме того, мы продолжим расширяться, создавать рабочие места и выводить на рынок новые линейки продукции", – заключил Крылов.

Ранее стало известно, что компания "Некс-Т" представила более 22,6 тысячи интерактивных панелей c различными диагоналями в 2023 году. Это на 30% больше, чем в 2022-м, рассказал Овчинский. В ассортимент предприятия входит 45 наименований различных товаров, в том числе программно-аппаратных комплексов для системы образования.

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