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Экономика

19 января, 14:24

Промсвязьбанк передадут в госсобственность в течение первого квартала 2018 года

экономика

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Промсвязьбанк передадут в госсобственность в течение первого квартала 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

"В течение первого квартала 2018 года ПАО "Промсвязьбанк" будет докапитализирован и передан в собственность России. Банк станет опорным банком по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Масштабы деятельности банка позволяют ему обслуживать широкий круг предприятий данного сектор", – заявили в пресс-службе, сообщает "Газета.ру".

В ЦБ также отметили, что у Промсвязьбанка будет возможность предлагать предприятиям зарплатные проекты и полный спектр кредитования для физических лиц, иметь широкую филиальную сеть и представительства за рубежом.

В декабре 2017 года Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. В рамках мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка и повышению его финансовой устойчивости ЦБ выступил в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

Функции временной администрации по управлению банком были возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Отмечалось, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.

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