Польский премьер считает "Северный поток – 2" крайне вредным проектом

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Реализация проекта "Северный поток – 2" может стать фатальной для Украины. Об этом заявил новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы считаем, что Nord Stream 2 – проект очень вредный, который угрожает безопасности Центральной Европы. Это проект, который может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа", – рассказал глава правительства в эфире радиостанции "Щецин".

Если страну полностью отключить от транзита газа, считает Моравецкий, то станет больше возможностей для дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, проект плотно связывает РФ и ФРГ и позволит компании "Газпром" диктовать Польше цены.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Они пройдут через Балтийское море от побережья России до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Общая мощность потока – 55 миллиардов кубометров газа в год. Проложить трубы хотят рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта выступают Украина и США. Киев хочет сохранить доходы от транзита ресурсов из РФ, а Штаты надеются наладить поставки в Европу и СНГ.

В декабре Вашингтон сообщил о возможном препятствии для строительства трубопровода: проект проложен через датские воды, а это может стать камнем преткновения в правовом плане. Штаты настаивают на том, что "Северный поток – 2" не отвечает интересам энергетической безопасности Европы.