США придумали способ оградить Европу от газа из России

13 декабря, 03:16
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Власти США увидели угрозу в российском энергопроекте "Северный поток – 2" и придумали способ оградить Европу от него. В этом вопросе Соединенные Штаты надеются на помощь со стороны Дании.
"Поскольку "Северный поток-2" должен пройти через воды Дании, это потенциально может быть существенным политическим и правовым камнем преткновения, который может действительно замедлить процесс по прокладке трубопровода", – цитирует "Лента.ру" слова помощника госсекретаря Уэса Митчелла.
Он отметил, что энергопроект "Северный поток – 2"не отвечает "интересам энергетической безопасности Европы" и имеет в большей степени политический, а не экономический характер.
Ранее сообщалось, что парламент Дании на заседании 30 ноября принял закон, который способен помешать реализации проекта "Северный поток − 2". Этот закон наделяет МИД Дании правом решать, будет ли прокладка трубопроводов через территориальные воды королевства целесообразной в точки зрения национальной безопасности.
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