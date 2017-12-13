США придумали способ оградить Европу от газа из России

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Власти США увидели угрозу в российском энергопроекте "Северный поток – 2" и придумали способ оградить Европу от него. В этом вопросе Соединенные Штаты надеются на помощь со стороны Дании.

"Поскольку "Северный поток-2" должен пройти через воды Дании, это потенциально может быть существенным политическим и правовым камнем преткновения, который может действительно замедлить процесс по прокладке трубопровода", – цитирует "Лента.ру" слова помощника госсекретаря Уэса Митчелла.

Он отметил, что энергопроект "Северный поток – 2"не отвечает "интересам энергетической безопасности Европы" и имеет в большей степени политический, а не экономический характер.

Ранее сообщалось, что парламент Дании на заседании 30 ноября принял закон, который способен помешать реализации проекта "Северный поток − 2". Этот закон наделяет МИД Дании правом решать, будет ли прокладка трубопроводов через территориальные воды королевства целесообразной в точки зрения национальной безопасности.