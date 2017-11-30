Парламент Дании принял закон, который может помешать "Северному потоку − 2"

30 ноября, 15:55
Фото: ТАСС/DPA/Tim Brakemeier
Парламент Дании на заседании 30 ноября принял закон, который способен помешать реализации проекта "Северный поток − 2". Этот закон наделяет МИД Дании правом решать, будет ли прокладка трубопроводов через территориальные воды королевства целесообразной в точки зрения национальной безопасности.
Как сообщает агентство Reuters, датский парламент рассмотрел этот закон из-за планируемого строительства газопровода "Северный поток − 2". Согласно проекту, он должен пройти через воды Дании у острова Борнхольм, для чего требуется согласие датских властей. Отмечается, что прежде этим вопросом занималось только Датское энергетическое агентство, которое могло отклонить запрос на строительство лишь по экологическим соображениям.
Таким образом, принятый 30 ноября законопроект позволит правительству Дании запрещать в датских территориальных водах те проекты, которые, по мнению властей, несут угрозу национальной безопасности страны. Сообщается также, что в Копенгагене не скрывают, что закон направлен, в первую очередь, против "Северного потока − 2".
При этом официальный представитель "Северного потока − 2" Йенс Мюллер отметил, что данный законопроект не остановит строительство газопровода, придется лишь скорректировать проект. Как именно, Мюллер не уточнил.
Ранее Еврокомиссия сочла проект "Северный поток − 2" ненужным в связи со снижением потребления топлива в ЕС. Также стало известно, что Евросоюз намерен настаивать на сохранении транзита российского газа через территорию Украины.
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