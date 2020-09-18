Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

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Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы сменил название и зарегистрировался в российском реестре. Об этом сообщает РБК.

Судно класса VLCC (Very Large Crude Carrier) ранее называлось Ayacucho, однако в мае 2020 года сменило название на "Максим Горький". С июня того же года танкер перешел под российскую юрисдикцию. Такие данные приводит база данных по морским судам Equasis.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) приобрела супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding в 2013 году. Действующий на тот момент министр нефти страны Рафаэль Рамирес назвал судно символом суверенитета Венесуэлы.

Танкер Ayacucho был принят на баланс сингапурского совместного предприятия CV Shipping, принадлежавшего PDVSA и китайской госкомпании PetroChina, однако позже из-за проблем со страховкой был переведен под флаг Венесуэлы.

Введенные против страны санкции со стороны США стали поводом повторной смены прописки судна. Сейчас оно зарегистрировано в Российском международном реестре судоходства (РМРС) в Санкт-Петербурге. Владеет им российско-венесуэльская компания "Трансокеания".

Как объяснила старший партнер адвокатского бюро "Инмарин" Виктория Жданова, смена флага в данном случае может быть продиктована намерением компании работать во внутренних морских водах РФ и иными коммерческими целями.

В России предусмотрен льготный режим налогообложения при регистрации судов. В частности, ввоз судов освобождается от НДС, а доходы судовладельцев не учитываются для формирования налоговой базы по налогу на прибыль.

В апреле 2020 года необычное происшествие зафиксировали у порта Лонг-Бич в Калифорнии. Местная береговая охрана выявила 27 нефтяных танкеров, которые просто бросили якорь у берега.

