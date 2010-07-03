Россия сокращает вложения в госбумаги США

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Россия сокращает вложения в государственные ценные бумаги США, в июле их уровень снизился до 8,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

Из этих денег 6,239 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 миллиарда – на краткосрочные. Вложения уменьшились на 2,35 миллиарда долларов.

Россия весной прошлого года существенно сокращала вложения в американский госдолг. В апреле 2018 года вложения сократились с 96 до 48,7 миллиарда долларов. При этом в сентябре и октябре было отмечено незначительное наращивание, но после этого восстановилась тенденция к снижению.

Россия не является крупнейшим держателем американского госдолга. По состоянию на июль лидерство принадлежит Японии с объемом вложений в 1,131 триллиона долларов. Следующим идет Китай – 1,11 триллиона долларов. Третье место занимает Великобритания – 334,7 миллиарда долларов.

Ранее экономисты заявили, что американские санкции против российского госдолга опасны для всего мира. Такие меры наносят удар по экономике США больше, чем по российской, подчеркнули эксперты.

