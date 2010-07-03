Россия сокращает вложения в госбумаги США

Россия сокращает вложения в государственные ценные бумаги США, в июле их уровень снизился до 8,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.
Из этих денег 6,239 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 миллиарда – на краткосрочные. Вложения уменьшились на 2,35 миллиарда долларов.
Россия весной прошлого года существенно сокращала вложения в американский госдолг. В апреле 2018 года вложения сократились с 96 до 48,7 миллиарда долларов. При этом в сентябре и октябре было отмечено незначительное наращивание, но после этого восстановилась тенденция к снижению.
Россия не является крупнейшим держателем американского госдолга. По состоянию на июль лидерство принадлежит Японии с объемом вложений в 1,131 триллиона долларов. Следующим идет Китай – 1,11 триллиона долларов. Третье место занимает Великобритания – 334,7 миллиарда долларов.
Ранее экономисты заявили, что американские санкции против российского госдолга опасны для всего мира. Такие меры наносят удар по экономике США больше, чем по российской, подчеркнули эксперты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.