Законопроект о повышении НДС принят во втором чтении

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, с января следующего года НДС в России вырастет с 18 до 20%. Все льготные ставки при этом останутся прежними. Автопроизводители тоже продолжат получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг.
В документе также прописано продление нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым до 2025 года. Нулевая ставка предусмотрена и для перелетов на Дальний Восток и в Калининград (до 2025 года).
Сейчас для внутренних перевозок действует налог в размере 10%.
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