Законопроект о повышении НДС принят во втором чтении

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, с января следующего года НДС в России вырастет с 18 до 20%. Все льготные ставки при этом останутся прежними. Автопроизводители тоже продолжат получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг.

В документе также прописано продление нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым до 2025 года. Нулевая ставка предусмотрена и для перелетов на Дальний Восток и в Калининград (до 2025 года).

Сейчас для внутренних перевозок действует налог в размере 10%.