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Российские банки пожаловались на сложности с запуском карты туриста, при помощи которой иностранцы могут открыть счет и расплачиваться в путешествиях по РФ, несмотря на санкции. Об этом сообщает газета "Известия".



Для этого иностранцу нужно обратиться в банк своей страны, который передаст сведения Москве для выпуска виртуальной платежной карты. Однако эксперты отмечают, что российское законодательство по-разному трактует понятие иностранной финансовой организации.

Из-за разных трактовок в законе банки не знают, с какими фирмами можно сотрудничать, из-за чего российские финансовые организации могут оказаться крайними, уверен доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев. Он сказал, что такое может произойти, если банк выдаст карты людям, которые нежелательны на территории РФ или представляют угрозу стране.

Центробанк подчеркнул, что под иностранной финансовой организацией стоит понимать ту, которая зарегистрирована в зарубежной стране и вправе оказывать финансовые услуги. Однако, подчеркнула адвокат Елена Гладышева, этот термин не прописан в законе, что может создать проблемы.

По данным вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, стоит упростить процедуру и разрешить российским организациям проводить удаленную идентификацию для иностранцев без посредника в лице иностранных финансовых фирм. Такое посредничество, уточнил он, может нести риски вторичных санкций.



До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказывал, что проект платежной карты для зарубежных туристов будет запущен в стране до конца 2024 года. По его данным, проект в тестовом режиме уже запущен в Москве.



Ранее немецкий журналист заметил, что туристы из ФРГ, которые хотят посетить Россию, сталкиваются с разными проблемами еще на этапе приобретения билетов. В частности, одно из берлинских туристических бюро заявило, что билеты в РФ не продаются "по этическим причинам".

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