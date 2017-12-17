"Роснефть" стала оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы

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Власти Венесуэлы выдали "Роснефти" лицензии на разработку шельфовых месторождений Патао и Мехильонес сроком на 30 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В течение 15 лет российская компания будет добывать 6,5 миллиарда кубометров газа ежегодно. Весь объем добываемой продукции "Роснефть" сможет направлять на экспорт, в том числе в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Геологические запасы газа двух месторождений составляют 180 миллиардов кубометров.