В Госдуме предлагают ограничить сетевой ритейл в малых населенных пунктах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме предложили ограничить долю сетевых ретейлеров в небольших населенных пунктах, сообщает RT. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Поправки предлагается внести в законы "О торговле" и "О защите конкуренции". По мнению депутата, долю сетевых ретейлеров в поселках и деревнях, где проживают меньше 20 тысяч человек, нужно снизить с 25 до 15 процентов.

Парламентарий отмечает, что это поможет развиваться малому и среднему бизнесу и ограничит крупные компании. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратились местные предприниматели в Башкирии.

"Очень трудно поставить свой товар на прилавки торговых сетей, а маленькие магазины не выдерживают конкуренции с гигантами. Получается ситуация, что малый и средний бизнес не только не развивается, но фактически умирает", – пояснил депутат.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе предложили разработать реестр работ, на которые при проведении госзакупок может претендовать только малый бизнес.