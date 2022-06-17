Москва 24 покажет пресс-конференцию о развитии мирового рынка зерна

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

20 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Урожайный год. Что ждет мировой рынок зерна?".

Какие преимущества есть у российской пшеницы? Кто сейчас покупает наше зерно? Какой объем поставляет на экспорт наша страна и будет ли он ограничен? Почему роль украинского зерна в мировом продовольственном кризисе преувеличена? На эти и другие вопросы ответит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Смотрите прямую трансляцию 20 июня в 13:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

