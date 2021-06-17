Российским блогерам не придется платить налоги с доходов в России и США одновременно

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Российским блогерам, получающим доход от рекламы, встроенной в их контент, не придется платить налоги дважды: в России и США. Соответствующее письмо с разъяснениями опубликовано на сайте Федеральной налоговой службы России.
Ранее Google LLC разослала российским пользователям уведомления о том, что доходы, полученные от просмотра их контента аудиторией США, будут облагаться налогом в соответствии с американским законодательством.
В ФНС объяснили, что между Россией и Соединенными Штатами с 1992 года действует договор об избежании двойного налогообложения. Соответственно, доходы российских налоговых резидентов, полученные от авторских прав и лицензий, облагаются налогом только в России.
Однако для этого необходимо подтвердить свое резидентство, заполнив соответствующую электронную форму, направленную компанией Google.
Чтобы отчитаться о своих доходах, российским блогерам необходимо самостоятельно представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган. Их доход облагается налогом по ставке 13%.
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