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Экономика

14:10

Российским блогерам не придется платить налоги с доходов в России и США одновременно

экономика

Фото: Depositphotos/yacobchuk1

Российским блогерам, получающим доход от рекламы, встроенной в их контент, не придется платить налоги дважды: в России и США. Соответствующее письмо с разъяснениями опубликовано на сайте Федеральной налоговой службы России.

Ранее Google LLC разослала российским пользователям уведомления о том, что доходы, полученные от просмотра их контента аудиторией США, будут облагаться налогом в соответствии с американским законодательством.

В ФНС объяснили, что между Россией и Соединенными Штатами с 1992 года действует договор об избежании двойного налогообложения. Соответственно, доходы российских налоговых резидентов, полученные от авторских прав и лицензий, облагаются налогом только в России.

Однако для этого необходимо подтвердить свое резидентство, заполнив соответствующую электронную форму, направленную компанией Google.

Чтобы отчитаться о своих доходах, российским блогерам необходимо самостоятельно представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган. Их доход облагается налогом по ставке 13%.

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