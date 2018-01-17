Эксперт прокомментировал падение биткойна ниже 10 тысяч долларов

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Основатель экспертного сообщества криптовалют и блокчейна DeCenter Евгений Гордеев прокомментировал падение курса биткойна ниже 10 тысяч долларов.

"Это связано с тем, что китайские майнеры конвертируют биткойны в деньги, чтобы купить подарки на китайский Новый год, – это типичная ситуация на протяжении нескольких лет" – цитирует Гордеева RT.

Эксперт отметил, что ситуация выправится в течение одной-двух недель. По его прогнозам, к середине года биткойн будет стоить 25 тысяч долларов.

В среду, 17 января, курс самой популярной криптовалюты опустился ниже 10 тысяч долларов. По данным портала Coindesk, биткойн дешевел до 9 801 доллара.