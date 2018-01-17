Курс биткойна обрушился более чем на 25% за сутки

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Биткойн подешевел более чем на четверть за 24 часа.

Согласно данным CoinMarketCap, передает "Мир 24", к 1:50 мск курс обрушился на 25,1 процента и достиг уровня в 10,5 тысячи долларов. Произошло это впервые с 1 декабря 2017 года.

16 января стало известно, что курс биткойна упал на 12 процентов – до 12 225 тысяч долларов впервые с 5 декабря. А в начале января курс биткойна обрушился до 13 тысяч долларов. Это случилось на фоне заявлений Сеула о намерении полностью запретить торговлю виртуальными валютами. Так Южная Корея собирается ограничить спекуляции на рынке.