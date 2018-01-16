Курс биткойна рухнул до 12 тысяч долларов

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Курс биткойна упал до 12 тысяч долларов впервые с 5 декабря.

Самая крупная по капитализации криптовалюта упала на 12 процентов до 12,255 долларов, что является самым низким уровнем с 5 декабря. Это привело к прекращению его двухдневного ралли, передает "Газета.ру".

В начале января курс биткойна упал до 13 тысяч долларов. Падение произошло на фоне заявлений Сеула о намерении полностью запретить торговлю виртуальными валютами. Таким образом Южная Корея планирует ограничить спекуляции на рынке.

Капитализация рынка криптовалют составляет 628,5 миллиарда долларов, на долю биткойна в настоящий момент приходится примерно 35 процентов.