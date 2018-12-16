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16 декабря, 12:14

Японские СМИ рассказали о возрождении рыбной отрасли в России

экономика

16 декабря, 12:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

После кризиса 1990-х годов Россия успешно возрождает свою рыбную отрасль. Об этом пишет японское издание Asahi Shimbun.

Авторы материала отмечают, что объем добычи морепродуктов в РФ в 2016 году составил 4,95 миллиона тонн. Это позволило России занять шестое место в мире. При этом газетчики утверждают, что страна не полностью реализует свой потенциал в этой сфере.

В статье говорится, что за прошедшие 10 лет добыча морепродуктов в России выросла в 1,5 раза.

Любопытно, что 60–70% добычи морепродуктов приходится на российский Дальний Восток. В связи с этим правительство РФ рассчитывает на развитие данного региона. Отмечается, что рыбная отрасль должна стать мощным оружием для реализации этой стратегии.

В октябре 2018 года цены на морепродукты снизились в магазинах столицы. В связи с этим москвичи стали чаще покупать рыбу.

экономика

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