Ущерб от паводка в Забайкалье оценили в 1 млрд рублей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что паводок в Забайкальском крае, по предварительным оценкам, нанес ущерб более миллиарда рублей. В крае из-за проливных дождей и таяния снега в горах вышли из берегов реки. Оказались подтоплены 29 населенных пунктов.

По словам Медведева, паводок полностью разрушил 13 автомобильных мостов, передает ТАСС.

"В зоне паводка оказались более пяти тысяч человек, в том числе 1100 детей. Серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой", – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Реки вышли из берегов 8 июля. Паводки, по силе которых Чита не видела с 1936 года, разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение и частично энергоснабжение.

Как сообщалось ранее, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала документ, который подразумевает создание оперативного штаба по предотвращению последствий дождевого паводка.