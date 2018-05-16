Около тысячи киосков в парках Москвы выставят на аукционы до конца года

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Право торговли в тысяче киосков на территориях столичных парков разыграют на аукционах до конца 2018 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Самыми популярными направлениями торговли в парках по итогам аукционов стали киоски с назначением "Кондитерские и выпечные изделия", "Мороженое" и "Прохладительные напитки", – заявил глава ведомства Геннадий Дегтев. По его словам, за торговлю выпечкой боролись по семь претендентов на точку. Итоговая стоимость аренды палаток увеличивалась в разы, добавил чиновник.

Среди парков наибольшей популярностью пользуется "Коломенское", сообщает Агентство "Москва". Павильоны и автоматы уже начали устанавливать в 15 городских зонах отдыха: Таганском парке, Саду имени Баумана,"Сокольниках", Саду "Эрмитаж", в усадьбах "Коломенское", "Царицыно", "Люблино", "Воронцово", в парках "Измайлово", "Перовский", "Бабушкинский", "Лианозовский", на Поклонной горе и в "Фили".

Аукционы на право торговли начнутся с 23 мая. На торгах определится ежемесячный платеж за аренду киосков. Договор заключат сроком на пять лет.