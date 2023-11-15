Новый пакет санкций ЕС включит меры по контролю за ценами российской нефти – СМИ

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Новый, 12-й пакет европейских санкций в отношении России включит меры по ужесточению контроля за ценами на российскую нефть и новые запреты на импорт и экспорт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Еврокомиссии (ЕК).

Пакет антироссийских санкций будет также направлен на сокращение доходов РФ, которые она получает от экспорта алмазов в Европу. Представитель ЕК уточнил, что эти ограничения согласовываются с европейскими партнерами по G7.



В настоящее время ЕК уже передала пакет ограничительных мер в распоряжение Евросовета. Детали новых санкций против РФ станут известны только после согласования с Советом Евросоюза, однако точные сроки решения пока неизвестны. Предполагается, что первая дискуссия пройдет 17 ноября.

О том, что Евросоюз внесет запрет на поставки российских алмазов в новый пакет санкций, ранее писал Bloomberg, ссылаясь на внутренние европейские документы. Уточняется, что запрет начнет действовать с 1 января 2024 года.

Возможные санкционные ограничения на продажу российских алмазов могут поставить участников всего рынка в уязвимое положение, заявлял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Он уверен, что ограничение предложения алмазов на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников ввиду их отсутствия.

До этого исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также они угрожают цепочкам производства и поставок.

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