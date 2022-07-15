В Минфине приостановили выдачу разрешений на продажу "дочек" зарубежных банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В министерстве финансов прекратили выдавать разрешения на продажу "дочек" кредитных организаций за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
"Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу "дочек" иностранных банков и их активов в России", – заявил он.
По словам Моисеева, подобное решение было принято из-за ситуации с "дочками" отечественных банков в других странах. Он уточнил, что на сегодняшний день у государственных кредитных организаций РФ, подпавших под ограничения, возникли достаточно серьезные трудности с функционированием.
"Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел", – добавил замминистра.
Ранее сообщалось, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты корреспондентские счета. Отмечалось, что данная мера не затронула российский Райффайзенбанк.
Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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