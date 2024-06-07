Путин: потребление мяса в РФ превышает 80 кг на человека

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Потребление мяса россиянами обновило рекорд и превышает 80 килограммов на человека. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2024. Президента цитирует "Газета.ру".

Он уточнил, что этот показатель достиг почти двукратной величины по сравнению со средним показателем в мире.

"Для сравнения: в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия на 100% обеспечивает себя мясом.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какое мясо рекомендуется употреблять пожилым людям. Возрастным гражданам стоит отдать предпочтение индейке и кролику. По словам эксперта, в отличие от красного мяса, они лучше усваиваются. Еще проще организму будет, если перемолоть индейку или кролика на фарш.

