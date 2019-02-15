В Госдуме предложили начислять НДФЛ по месту жительства

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В Госдуме предложили вернуться к обсуждению идеи уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по месту проживания в пределах городской агломерации, сообщает Агентство "Москва".

Подготовить соответствующие предложения министерству финансов рекомендовали участники круглого стола комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Ранее с подобной инициативой выступил бюджетный комитет Совфеда. Сейчас средства от уплаты НДФЛ идут в бюджет того региона, где зарегистрирована организация, в которой работает физлицо.

В связи с тем, что многие жители Подмосковья работают в Москве и платят налоги в столице, подмосковные власти не раз выдвигали идею взимания НДФЛ по месту прописки.