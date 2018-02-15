Голодец назвала приоритетной задачей повышение пенсий до 25 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о задаче повысить уровень пенсий до 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Такое заявление Голодец сделала на инвестиционном форуме в Сочи.

По словам вице-премьера, пенсии должны достигнуть уровня в 2,5 прожиточного минимума – около 25 тысяч рублей. Она назвала повышение пенсий "приоритетной задачей правительства, обозначенной в стратегии пенсионного развития".

Голодец подчеркнула, что рост пенсий зависит от того, какие меры примут в ближайшее время. Она также отметила, что Пенсионный фонд перешел к профициту и на сегодняшний день сбалансирован.

С 2018 года была увеличена городская доплата к пенсиям 1,37 миллиона московских пенсионеров. Городской социальный стандарт минимального дохода повысили с 14 500 до 17 500 рублей. Впервые ввели соцвыплаты для пенсионеров – народных и заслуженных артистов СССР, РСФСР и России в размере 30 тысяч рублей в месяц.

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