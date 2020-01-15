Белоусов назвал объем расходов на предложенные президентом меры в соцсфере

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Объем расходов на предложенные Владимиром Путиным меры в социальной сфере составит порядка 400 миллиардов рублей, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

По его словам, это находится в пределах возможной корректировки бюджета. Белоусов отметил, что изменения в бюджет нужно внести уже в весеннюю сессию. Он напомнил, что некоторые инициативы предполагают выплаты задним числом с 1 января 2020 года.

"Все должны быстро проработать этот вопрос и оформить все необходимые нормативные акты. Реально деньги пойдут во втором полугодии этого года", – цитирует помощника главы государства ТАСС.

Самой дорогой для государства социальной мерой, по его мнению, станет выплата пособий на детей от трех до семи лет. В 2020 году на это потребуется 134 миллиарда рублей. Белоусов добавил, что власти планируют открыть электронный сервис для оформления пособий, это должно быть сделано в ближайшие полгода.

Расходы федерального бюджета на доплаты учителям за классное руководство могут составить 80 миллиардов рублей ежегодно, уточнил он. Как это будет организовано, пока сказать сложно, отметил помощника российского лидера.

"Должна быть развернута некая система контроля. Эта выплата может охватить более 800 тысяч человек", – объяснил он.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин ранее сказал, что расходы по материнскому капиталу составят порядка 100 миллиардов рублей в этом году.

Меры соцподдержки простимулируют потребительский спрос, но не повлияют на уровень инфляции, подчеркнул Белоусов. Он заявил, что по итогам прошлого года инфляция в РФ составила менее 3%.

В ходе послания Федеральному собранию он также высказался за продление программы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. По словам президента, необходимо повысить маткапитал до 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

Кроме того, сообщил глава государства, его будут получать уже при рождении первого ребенка. А при появлении второго семье будет положено дополнительно еще 150 тысяч рублей.

На каждого ребенка от трех до семи лет Путин предложил ввести ежемесячные выплаты. Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей.