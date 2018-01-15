"Гознак" разработал приложение для выявления подделок новых банкнот

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
"Гознак" разработал мобильное приложение "Банкноты 2017", с помощью которого можно определить подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.
Также в приложении можно узнать подробную информацию о виде и особенностях банкнот. Скачать мобильное приложение можно будет с 18 января через AppStore и GooglePlay, сообщает ТАСС.
Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей презентовали 12 октября 2017 года. В них использован усовершенствованный защитный комплекс.
На 200-рублевой купюре изображены Херсонес Таврический и памятник Затопленным кораблям в Севастополе. Банкноту номиналом 2000 рублей украшают космодром "Восточный" и мост на остров Русский во Владивостоке.
Символы для банкнот выбирали путем открытого голосования.
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