В Минфине повышение ставки НДФЛ не рассматривают

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Министерство финансов не обсуждает потенциальное повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не предлагает подобных инициатив, передает ТАСС. Об этом журналистам рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Однако, по его словам, он не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами министерства.

Ранее СМИ сообщили, что на совещаниях у президента России Владимира Путина обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. Цель повышения – увеличить финансирование образования, здравоохранения и инфраструктуры.