ЦБ потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы‍

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Центробанк на днях потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы на 100 миллиардов рублей. Эту информацию сообщили источник, близкий к ЦБ, и сотрудник кредитной организации. Данные подтвердил совладелец и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

"Это внутренний документ ЦБ, регулятор имеет возможность этот документ отменять и отзывать. У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают", – цитируют Ананьева "Ведомости".

Как рассказал один из собеседников издания, 100 миллиардов рублей – огромная сумма, которая бьет по капиталу банка в 152,7 миллиарда рублей. Без потерь в декабре банк может досоздать резервы примерно на 15 миллиардов, отмечают эксперты. Без критических проблем кредитная организация может отложить 30 миллиардов рублей.

Больший резерв потребовался после того, как Промсвязьбанк получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 29,9 миллиардов рублей. Это были субординированные займы, которые включены в капитал банка. Выдавший средства Минфин сначала говорил, что готов к потерям, но теперь надеется вернуть деньги.

Специалисты склоняются к тому, что если кредитной организации действительно придется откладывать 100 миллиардов рублей, то ей потребуется помощь либо акционеров, либо ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк стал владельцем свыше 99,9 процента обыкновенных акций банка "ФК Открытие". Ценные бумаги были выкуплены, чтобы избежать банкротства кредитной организации.