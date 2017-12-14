Ирландские бизнесмены инвестируют 100 миллионов евро в развитие Крыма

14 декабря, 05:46
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Ирландские предприниматели собрались инвестировать в развитие Крыма около 100 миллионов евро. В первую очередь их интересует туристический сектор.
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрея Назарова, ирландские бизнесмены видят большой инвестиционный потенциал в этом регионе.
"Согласно достигнутым с ирландской стороной договоренностям, мы ожидаем инвестиции в размере около 100 миллионов евро на бизнес-проекты в Крыму. Ирландские предприниматели заинтересованы прежде всего в развитии туристического сектора. На данном этапе запланировано строительство нескольких гостиниц на побережье полуострова, а также рассматривается постройка отеля вблизи аэропорта в Симферополе", – цитирует издание Назарова.
Он также отметил, что все проекты будут осуществляться совместно с рядом российских компаний. Однако с какими именно, сопредседатель "Деловой России" не уточнил, сославшись на боязнь сорвать сделку.
В тоже время готовность участвовать в проектах по развитию Крыма подтвердил и ирландский предприниматель Патрик Даффи. Планируется, что в ближайшее время он организует визит бизнес-делегации из Ирландии в Россию.
"В международных отношениях не избежать конфликтов и разногласий между отдельными странами. Их разрешение – дело политиков и международных организаций. Мы же хотим развивать бизнес-сотрудничество", – заявил бизнесмен.
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