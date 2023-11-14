Ограничения на алмазы РФ поставят участников рынка в уязвимое положение – Минфин

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Возможные санкционные ограничения на продажу российских алмазов могут поставить участников всего рынка в уязвимое положение. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, пишет ТАСС.

"Искусственное ограничение предложения алмазов на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников ввиду их отсутствия", – уточнил он.

По его мнению, из-за краткосрочного ажиотажа стоимость алмазов резко упадет, так же как и предложение. Он уверен, что попутно природные камни будут ускоренно замещать синтетическими.

Также он сообщил, что страны – участники Кимберлийского процесса впервые за всю историю не смогли согласовать финальный документ по итогам зимбабвийского председательства в 2023 году.

"Это беспрецедентное событие было спровоцировано западными странами, до последнего пытавшимися включить в проект коммюнике украинский сюжет", – сказал Моисеев.

Он также подчеркнул, что РФ неоднократно предупреждала своих оппонентов о недопустимости политизации Кимберлийского процесса. Кроме того, призыв к прекращению нападок на торговлю российскими алмазами был поддержан большинством алмазодобывающих стран Африки, заключил он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия планирует представить 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение в Евросовет в среду, 15 ноября. Он уточнил, что новый пакет санкций предусматривает экспортные ограничения, в том числе российских алмазов.

В обращении Минфина России касательно возможных ограничений экспорта российских алмазов сказано, что это приведет к масштабным искажениям рынка, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также они угрожают цепочкам производства и поставок.

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