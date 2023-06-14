Кабмин РФ расширил перечень пунктов пропуска с системой tax free

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Правительство РФ расширило перечень пунктов пропуска, где гражданам предоставляется услуга tax free. Система заработает еще в шести регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Уточняется, что постановление о расширении системы было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, иностранные туристы смогут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) за приобретенные внутри РФ товары еще в восьми пунктах.

В Бурятии пункты появятся в Кяхте и Улан-Удэ, в Забайкальском крае – в Забайкальске и Чите, в Красноярском крае пункт пропуска будет размещен в Красноярске. Также туристы смогут вернуть НДС в Краскино Приморского края, в Благовещенске Амурской области и в Иркутске, отметили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин поручил правительству принять законодательные поправки, согласно которым туроператоры будут освобождены от уплаты НДС с продаж туров по России.

Согласно документу, льгота введена с 1 января 2023 года и будет действовать до 30 июня 2027 года. Она распространится в том числе на въездной туризм в РФ.



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