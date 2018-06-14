Медведев заявил о планах правительства повысить НДС до 20%

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатериан Штукина

Правительство предлагает повысить ставку НДС с 18 до 20 процентов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18 процентов, предлагается сделать ее 20 процентов",– цитирует Медведева ТАСС.

Ранее Владимир Путин во время прямой линии с гражданами отрицательно высказывался по поводу повышения налога на добавленную стоимость, поскольку его рост приведет к увеличению инфляции и увеличит нагрузку на население. Глава государства же высказался о том, что увеличение средств в бюджете должно достигаться за счет роста экономики.

В Госдуме также выступили против повышения НДС. По мнению депутатов, НДС уже сейчас является серьезным бременем для бизнеса, и его наоборот следует снижать, чтобы стимулировать экономический рост. В нижней палате парламента планируется подробнее обсудить инициативу правительства.