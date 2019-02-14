В Госдуме прокомментировали заявление главы ХДС о "Северном потоке – 2"

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"Северный поток – 2" – экономический проект, в котором нет политики. Германия не может отказаться от него, потому что "не имеет смысла отвергать то, что выгодно". Такое мнение в разговоре с RT высказал депутат Госдумы Игорь Ананских.

"В газопровод вложено много денег, он уже прошел большую часть морского пути, на берегу построена масса объектов, и он поможет немецким предприятиям, принесет дешевый газ для потребителей", – сказал Ананских.

Так парламентарий прокомментировал заявление главы немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что все основные решения по "Северному потоку – 2" уже приняты, его реализация необратима. В интервью журналу Internationale Politik политик отметила, что данный экономический проект был начат еще при другом правительстве Германии, а сотрудничество с российской стороной было стабильным.

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против такого проекта. Ангела Меркель подчеркивала, что Берлин рассматривает "Северный поток – 2" как коммерческий, при котором транзит российского газа через Украину будет сохранен. Российская сторона много раз заявляла, что данный проект абсолютно коммерческий и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.