Цена нефти Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель

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Впервые с 9 апреля текущего года стоимость нефти марки Brent опустилась до 68 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Во время торгов 13 ноября на бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года упала на 3,31%, составив 67,8 доллара за баррель.

Утренние торги во вторник ознаменовались ростом курса рубля по отношению к американской и европейской валютам вопреки падению стоимости "черного золота". Эксперты связали снижение стоимости нефти с прошедшей в Абу-Даби 11 ноября встречей Министерского мониторингового комитета. По итогам переговоров стороны так и не пришли к единому мнению, нужно ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в 2019 году.

Падение фьюерсов Brent наблюдалось и накануне. В начале рабочей недели их стоимость опустилась ниже 69 долларов за баррель, обновив рекорд 10 апреля 2018 года. По данным торгов, минимальная цена сделки составляла 68,9 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил о стабилизации топливных цен на топливном рынке страны. Он заверил, цены будут сохраняться с учетом инфляции до конца марта 2019 года.