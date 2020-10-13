Греф может выйти из совета директоров "Яндекса"

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Глава Сбербанка Герман Греф может уйти из совета директоров "Яндекса". Об этом заявили в интернет-компании.

"Срок полномочий Грефа истекает на годовом общем собрании акционеров 2020 года, и он не номинируется на переизбрание", – приводит РИА Новости заявление пресс-службы "Яндекса".

Планируется, что общее годовое собрание компании организуют 29 октября.

Акционеры "Яндекса" избрали председателя правления Сбербанка Германа Грефа в совет директоров компании в 2014 году.

В сентябре Сбербанк официально представил свой новый логотип. По словам Грефа, "Сбер" остается зеленым финансовым брендом, но было добавлено разнообразие в его деятельность.