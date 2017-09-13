Нефть подорожала до 55 долларов впервые за пять месяцев

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Цена за баррель нефти марки Brent превысила 55 долларов впервые с середины апреля 2017 года, сообщает "Газета.ру".

Стоимость фьючерса с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,36 процента, составив 55,01 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 1,72 процента – до 49,06 доллара за баррель.

Ранее свой прогноз по ценам на нефть в 2018 году дал глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам баррель будет стоить 40–43 доллара.